Fest’Illusion Salle Socio-culturelle Asnières-sur-Nouère

Fest’Illusion

Salle Socio-culturelle Route du Rodin Asnières-sur-Nouère Charente

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Par jour

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Pour sa toute première édition, ce rendez-vous insolite promet d’émerveiller petits et grands. Entre illusions spectaculaire, humour, musique, danse et performances d’exception, le public vivra un moment où tout devient possible.

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Salle Socio-culturelle Route du Rodin Asnières-sur-Nouère 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 91 74 festillusion16@gmail.com

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English :

For its very first edition, this unusual event promises to amaze young and old alike. With spectacular illusions, humor, music, dance and exceptional performances, audiences will experience a moment when anything is possible.

L’événement Fest’Illusion Asnières-sur-Nouère a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême