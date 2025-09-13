Festi’Local Digny
Festi’Local Digny samedi 13 septembre 2025.
Festi’Local
Digny Eure-et-Loir
Début : 2025-09-13 11:00:00
fin : 2025-09-13 23:00:00
2025-09-13
Pour cette journée riche en animations, rejoignez l’Eco-refuge pour participer à l’organisation de cet évènement. Concerts, marché artisanal, associations locales, jeux, exposition et restauration et buvette sur place.
Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 25 27 30 56 lecorefuge@asso-nature.fr
English :
Join us at Eco-refuge to help organize this fun-filled event. Concerts, night market, local associations, games, exhibition, food and refreshments on site.
German :
An diesem Tag, der reich an Animationen ist, schließen Sie sich der Eco-refuge an, um an der Organisation dieser Veranstaltung teilzunehmen. Konzerte Nachtmarkt, lokale Vereine, Spiele, Ausstellung sowie Essen und Trinken vor Ort.
Italiano :
Unisciti all’Eco-rifugio per contribuire all’organizzazione di questa giornata all’insegna del divertimento. Concerti, mercato notturno, associazioni locali, giochi, esposizione, cibo e rinfreschi in loco.
Espanol :
Únete al Eco-refugio para ayudar a organizar esta jornada llena de diversión. Conciertos, mercado nocturno, asociaciones locales, juegos, exposición, comida y refrescos in situ.
L’événement Festi’Local Digny a été mis à jour le 2025-08-21 par OTs DU PERCHE