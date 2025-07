FestiLoir #22 à Mareil-sur-Loir Rue Anatole Carré Mareil-sur-Loir

Rue Anatole Carré Derrière la salle des fêtes Mareil-sur-Loir Sarthe

Début : 2025-07-26 17:00:00

fin : 2025-07-26 22:00:00

2025-07-26

Festival des arts du spectacle familial, gratuit et itinérant en Vallée du Loir du 19 au 26 juillet 2025

RDV aux abords de la salle des fêtes

Repli Salle des fêtes (500 places)

???Dès 17 h Loir en détour

Lance ton dé, trouve ta forme

L’Été culturel est de retour ! Itinérant et ouvert à tous, les participants sont invités à jouer et dessiner à partir des formes géométriques créées par Yan Bernard, un artiste plasticien qui vous emmène dans le monde de l’art abstrait. Cet atelier sera présent tout au long de FestiLoir.

Animation gratuite Accès libre

? 18 h Visite guidée de Mareil-sur-Loir

RDV devant l’église

Entre église, manoir, fontaine et lavoir, de nombreux monuments se dévoileront à vous durant cette visite.

Tarif plein 5 €

Tarif réduit 3 € (moins de 15 ans et demandeurs d’emploi)

Gratuit moins de 5 ans

Sans réservation

Durée 1 h

??À partir de 19 h Restauration ou pique-nique

Avant chaque spectacle, vous êtes invités à venir pique-niquer en famille ou entre amis. Vous pouvez apporter votre panier de pique-nique ou bien profitez des repas proposés par les associations de la commune, en réservant directement auprès d’eux.

Maryse Luzé 06 22 00 97 03

??????? 20 h 30 Les madeleines de poulpe, Cie Kadavresky

Genre Cirque

Durée 55 min

Type de public à partir de 4 ans

1. Préchauffez le public a` 180°C.

2. Dans un univers burlesque et poétique, mélangez a` l’aide de skis, du rire et cinq acrobates.

3. Ajoutez au fur et a` mesure les sangles et le mât chinois, avec une pincée d’équilibre.

4. Incorporez le poulpe finement émincé´. Saupoudrez de musique et remuez vivement jusqu’a` ce que les souvenirs remontent.

5. Faites cuire pendant 45 minutes puis dégustez sans modération.

Laissez-vous emporter par ces madeleines déjantées, énergiques et musicales.

Chaque bouchée est un hymne au plaisir et a` la découverte !

Programme complet ?? https://bit.ly/progfestiloir2025

Renseignements auprès du Pays Vallée du Loir .

Rue Anatole Carré Derrière la salle des fêtes Mareil-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire

English :

Free, itinerant family performing arts festival in the Loir Valley from July 19 to 26, 2026

German :

Familienfreundliches, kostenloses und wanderndes Festival der darstellenden Künste im Loir-Tal vom 19. bis 26. Juli 2026

Italiano :

Festival itinerante e gratuito di arti sceniche per famiglie nella Vallée du Loir dal 19 al 26 luglio 2026

Espanol :

Festival gratuito e itinerante de artes escénicas para familias en el Valle del Loira del 19 al 26 de julio de 2026

