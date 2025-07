FestiLoir #22 à Pontvallain Rue Anatole Carré Pontvallain

FestiLoir #22 à Pontvallain Rue Anatole Carré Pontvallain mercredi 23 juillet 2025.

FestiLoir #22 à Pontvallain

Rue Anatole Carré Cour de la mairie Pontvallain Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 17:00:00

fin : 2025-07-23 22:00:00

Date(s) :

2025-07-23

Festival des arts du spectacle familial, gratuit et itinérant en Vallée du Loir du 19 au 26 juillet 2025

RDV derrière la mairie

Repli Salle polyvalente (300 places)

???Dès 17 h Loir en détour

Lance ton dé, trouve ta forme

L’Été culturel est de retour ! Itinérant et ouvert à tous, les participants sont invités à jouer et dessiner à partir des formes géométriques créées par Yan Bernard, un artiste plasticien qui vous emmène dans le monde de l’art abstrait. Cet atelier sera présent tout au long de FestiLoir.

Animation gratuite Accès libre

??? 18 h Visite guidée de Pontvallain

RDV devant l’église

Découvrez Pontvallain à travers une visite guidée captivante qui vous plongera dans son riche passé historique. De la Guerre de Cent Ans à la Révolution française, ce charmant bourg a été le théâtre d’évènements marquants. Votre guide-conférencier vous fera revivre ces moments et vous dévoilera les belles demeures qui jalonnent le village.

Tarif plein 5 €

Tarif réduit 3 € (moins de 15 ans et demandeurs d’emploi)

Gratuit moins de 5 ans

Sans réservation

Durée 1 h

??À partir de 19 h Restauration ou pique-nique

Avant chaque spectacle, vous êtes invités à venir pique-niquer en famille ou entre amis. Vous pouvez apporter votre panier de pique-nique ou bien profitez des repas proposés par les commerçants, en réservant directement auprès d’eux.

Steve’s Diner (hamburgers) 06 89 16 58 75

????20 h 30 Ce qui m’est dû, La débordante cie

Genre théâtre chorégraphié

Durée 55 min

Type de public À partir de 10 ans

Antoine Raimondi et Héloïse Desfarges racontent par la danse et les mots l’histoire de leur prise de conscience politique. Dans une mise en scène simple et épurée, le duo remet en cause avec justesse notre système globalisé et nous interroge sur le sens de nos vies. Au fil du récit, la colère monte et se propage.

Entre vacuité d’une vie indolente dotée du superflu et flash d’une crue(lle) réalité extérieure, le sentiment d’urgence absolue qu’exprime ce corps qui danse nous met en mouvement.

Programme complet ?? https://bit.ly/progfestiloir2025

Renseignements auprès du Pays Vallée du Loir .

Rue Anatole Carré Cour de la mairie Pontvallain 72500 Sarthe Pays de la Loire

English :

Free, itinerant family performing arts festival in the Loir Valley from July 19 to 26, 2025

German :

Familienfreundliches, kostenloses und wanderndes Festival der darstellenden Künste im Loir-Tal vom 19. bis 26. Juli 2025

Italiano :

Festival itinerante e gratuito di arti sceniche per famiglie nella Vallée du Loir dal 19 al 26 luglio 2025

Espanol :

Festival gratuito e itinerante de artes escénicas para familias en el valle del Loir, del 19 al 26 de julio de 2025

L’événement FestiLoir #22 à Pontvallain Pontvallain a été mis à jour le 2025-07-20 par CDT72