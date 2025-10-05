Festi’Ludes Salle du Broustic Andernos-les-Bains
Festi’Ludes Salle du Broustic Andernos-les-Bains dimanche 5 octobre 2025.
Festi’Ludes
Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
L’association Les Ludes vous invite à partager un moment convivial en famille ou entre amis autour de jeux d’ambiance à expert, de carte ou de plateau, pour tous les goûts !
Des jeux géants et en bois, des tournois, des escapes games, des prototypes à tester et une boutique Guyajeux ! plein de surprises pour petits et grands.
Accès libre de 10h à 18h. .
Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine
