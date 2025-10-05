Festi’Ludes Salle du Broustic Andernos-les-Bains

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

L’association Les Ludes vous invite à partager un moment convivial en famille ou entre amis autour de jeux d’ambiance à expert, de carte ou de plateau, pour tous les goûts !

Des jeux géants et en bois, des tournois, des escapes games, des prototypes à tester et une boutique Guyajeux ! plein de surprises pour petits et grands.

Accès libre de 10h à 18h. .

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

