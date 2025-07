Festi’Lutz Bourgheim

Festi’Lutz Bourgheim samedi 23 août 2025.

Festi’Lutz

9 grande rue de la Kirneck Bourgheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-23 18:00:00

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Plongez au coeur de ce domaine dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! Au programme visite de cave, animations musicales et petite restauration.

Portes ouvertes au Domaine Rémy Lutz !

Plongez au coeur de ce domaine dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Au programme

Visite de cave

Animations musicales

Petite restauration (boissons, tartes flambées, assiettes gourmandes et desserts) 0 .

9 grande rue de la Kirneck Bourgheim 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 95 63 contact@vinsalsace-lutz.fr

English :

Immerse yourself in the heart of this estate in a warm and friendly atmosphere! On the program: cellar tour, musical entertainment and light refreshments.

German :

Tauchen Sie in einer herzlichen und geselligen Atmosphäre in das Herz dieses Weinguts ein! Auf dem Programm stehen Kellerbesichtigungen, musikalische Darbietungen und kleine Snacks.

Italiano :

Immergetevi nel cuore di questa tenuta in un’atmosfera calda e amichevole! In programma: visita della cantina, intrattenimento musicale e leggero rinfresco.

Espanol :

Sumérjase en el corazón de esta finca en un ambiente cálido y acogedor En el programa: visita a la bodega, espectáculo musical y refrescos.

