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AGENDA · Bourgheim

Festi’Lutz Bourgheim

samedi 22 août 2026 · Bourgheim

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
9 rue de la Kirneck
Ville
67140 Bourgheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Bourgheim

Festi’Lutz

9 rue de la Kirneck Bourgheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Plongez au coeur de ce domaine dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! Au programme  visite de cave, animations musicales et petite restauration.
Portes ouvertes au Domaine Rémy Lutz !

Plongez au coeur de ce domaine dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Au programme  

Visite de cave
Animations musicales
Petite restauration (boissons, tartes flambées, assiettes gourmandes et desserts) 0  .

9 rue de la Kirneck Bourgheim 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 95 63  contact@vinsalsace-lutz.fr

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English :

Immerse yourself in the heart of this estate in a warm and friendly atmosphere! On the program: cellar tour, musical entertainment and light refreshments.

L’événement Festi’Lutz Bourgheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Barr