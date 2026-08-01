Informations pratiques

Bourgheim

Festi’Lutz

9 rue de la Kirneck Bourgheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Plongez au coeur de ce domaine dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! Au programme visite de cave, animations musicales et petite restauration.

Portes ouvertes au Domaine Rémy Lutz !

Plongez au coeur de ce domaine dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Au programme

Visite de cave

Animations musicales

Petite restauration (boissons, tartes flambées, assiettes gourmandes et desserts) 0 .

9 rue de la Kirneck Bourgheim 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 95 63 contact@vinsalsace-lutz.fr

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English :

Immerse yourself in the heart of this estate in a warm and friendly atmosphere! On the program: cellar tour, musical entertainment and light refreshments.

L’événement Festi’Lutz Bourgheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Barr