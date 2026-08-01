Festi’Lutz Bourgheim
samedi 22 août 2026 · Bourgheim
Informations pratiques
Bourgheim
Festi’Lutz
9 rue de la Kirneck Bourgheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Plongez au coeur de ce domaine dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! Au programme visite de cave, animations musicales et petite restauration.
Portes ouvertes au Domaine Rémy Lutz !
Plongez au coeur de ce domaine dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Au programme
Visite de cave
Animations musicales
Petite restauration (boissons, tartes flambées, assiettes gourmandes et desserts) 0 .
9 rue de la Kirneck Bourgheim 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 95 63 contact@vinsalsace-lutz.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Immerse yourself in the heart of this estate in a warm and friendly atmosphere! On the program: cellar tour, musical entertainment and light refreshments.
L’événement Festi’Lutz Bourgheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Barr