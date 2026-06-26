Artix

Festimarché

Place du Général de Gaulle Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:30:00

fin : 2026-08-19 11:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Marché traditionnel animé par Hyacinthe, ambiance pop des années 80 jusqu’à nos jours avec du Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel. .

Place du Général de Gaulle Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 84 28 commerce@cc-lacqorthez.fr

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English : Festimarché

L’événement Festimarché Artix a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn