Festimarché Artix
Festimarché Artix mercredi 19 août 2026.
Artix
Festimarché
Place du Général de Gaulle Artix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:30:00
fin : 2026-08-19 11:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Marché traditionnel animé par Hyacinthe, ambiance pop des années 80 jusqu’à nos jours avec du Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel. .
Place du Général de Gaulle Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 84 28 commerce@cc-lacqorthez.fr
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English : Festimarché
L’événement Festimarché Artix a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn
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