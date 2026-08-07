AGENDA · Monein
Festimarché Monein
vendredi 7 août 2026 · Monein
Informations pratiques
Monein
Festimarché
Place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07 20:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Marché traditionnel animé par Mendi Ha Mor, pour un voyage acoustique et poétique. .
Place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 46
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English : Festimarché
L’événement Festimarché Monein a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Coeur de Béarn
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