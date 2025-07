Festi’Market Open air ̀ Bétheny

Festi’Market Open air ̀ Bétheny dimanche 20 juillet 2025.

Festi’Market Open air

̀ 20 Rue Honoré Ganteaume Bétheny Marne

Début : 2025-07-20 10:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

2025-07-20

Rendez-vous au cœur des ́ ( ̀ , 20 ́ , 51450 ́ ), pour une journée conviviale, colorée et pleine de découvertes qui réunit dans une ambiance chaleureuse et familiale une multitude d’exposants et d’artisans passionnés.

Stands de créateurs, d’artistes, producteurs locaux, objets artisanaux, spiritualité, accessoires, déco, bijoux, mode et bien plus encore….

Activités enfant,

Photobooth,

Ambiance musicale,

Et d’autres surprises …

Profitez d’une offre gourmande, à toute heure :

Salé planche de charcuterie et/ou fromage, terrines…

Sucré crêpes et sucreries

Champagne, Vin, Cocktails, Mocktails, Bières, Softs …

10 ̀ 18 , !

Grands parkings en libre accès

Ne manquez pas ce moment unique où créativité, gourmandise et bonne humeur s’invitent dans un lieu atypique et vivant !

̀ 20 Rue Honoré Ganteaume Bétheny 51450 Marne Grand Est +33 7 81 54 41 27

