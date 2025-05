Festimatch Amateur – La Lina – Maison de quartier de Doulon Nantes, 7 juin 2025 14:00, Nantes.

Gratuit : non Tout public

Sans costumes ni décors, sans textes ni trucages, les amateurs de la LINA et leurs invités vont s’affronter en joute théâtrale. Ils vont varier les techniques, les catégories, les durées, cherchant à s’imposer à chaque nouvelle épreuve.Unis cependant devant le Jeu auquel ils donnent vie, prêts à payer le prix de la sueur et de la peur pour se griser et vous enivrer.

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44319