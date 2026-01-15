FESTI’MIOCHES N°15 L’Alambik MJC Ronceray Le Mans

FESTI’MIOCHES N°15

L’Alambik MJC Ronceray Boulevard de la Fresnellerie Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-20

2026-02-18

3 jours de spectacles jeune public à l’Alambik!

Du 18 au 20 février, petits et grands auront rendez‑vous avec des spectacles, ateliers et découvertes artistiques à partager en famille. .

L’Alambik MJC Ronceray Boulevard de la Fresnellerie Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 72 52 22 com@mjc-ronceray.org

English :

3 days of shows for young audiences at the Alambik!

