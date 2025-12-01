FESTIMOB DE NOËL À ST THIBERY Saint-Thibéry
Place Françis Laurent Saint-Thibéry Hérault
Le Cyclo Motor Cessero de St Thibéry fait son Festimob de Noël !
Au programme de cette journée festive
Des balades en moto, en mob, des marrons chauds, le marché de Noël pour les emplettes et bien d’autres surprises !
Venez nombreux ! .
English :
St Thibéry’s Cyclo Motor Cessero puts on its Christmas Festimob!
German :
Der Cyclo Motor Cessero in St Thibéry macht seinen Weihnachts-Festimob!
Italiano :
Il Cyclo Motor Cessero di St Thibéry fa il suo Festimob di Natale!
Espanol :
¡El Cyclo Motor Cessero de St Thibéry hace su Festimob de Navidad!
