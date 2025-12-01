FESTIMOB DE NOËL À ST THIBERY Saint-Thibéry

Place Françis Laurent Saint-Thibéry

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Le Cyclo Motor Cessero de St Thibéry fait son Festimob de Noël !

Au programme de cette journée festive

Des balades en moto, en mob, des marrons chauds, le marché de Noël pour les emplettes et bien d’autres surprises !

Venez nombreux ! .

Place Françis Laurent Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie

English :

St Thibéry’s Cyclo Motor Cessero puts on its Christmas Festimob!

German :

Der Cyclo Motor Cessero in St Thibéry macht seinen Weihnachts-Festimob!

Italiano :

Il Cyclo Motor Cessero di St Thibéry fa il suo Festimob di Natale!

Espanol :

¡El Cyclo Motor Cessero de St Thibéry hace su Festimob de Navidad!

