UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ohnenheim

Festi’moment Ohnenheim

mercredi 14 octobre 2026 · Ohnenheim

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
rue du Moulin
Ville
67390 Ohnenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Ohnenheim

Festi’moment

rue du Moulin Ohnenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-14 09:30:00
fin : 2026-10-14 12:00:00

Date(s) :
2026-10-14 2026-12-09

Venez jouer, lire avec vos enfants. Profitez de ce moment de rencontre et d’échange en famille.
Jeux, ateliers à destination des enfants.   .

rue du Moulin Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 7 67 36 95 37  caroline.dubois@rai-ccrm.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and play and read with your children. Take advantage of this opportunity to meet and exchange with your family.

L’événement Festi’moment Ohnenheim a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme du Grand Ried

À voir aussi à Ohnenheim (Bas-Rhin)