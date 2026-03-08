Festi’moment Ohnenheim
mercredi 14 octobre 2026 · Ohnenheim
Informations pratiques
Ohnenheim
Festi’moment
rue du Moulin Ohnenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-14 09:30:00
fin : 2026-10-14 12:00:00
Date(s) :
2026-10-14 2026-12-09
Venez jouer, lire avec vos enfants. Profitez de ce moment de rencontre et d’échange en famille.
Jeux, ateliers à destination des enfants. .
rue du Moulin Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 7 67 36 95 37 caroline.dubois@rai-ccrm.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and play and read with your children. Take advantage of this opportunity to meet and exchange with your family.
L’événement Festi’moment Ohnenheim a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme du Grand Ried
À voir aussi à Ohnenheim (Bas-Rhin)
- Pêche à la truite Ohnenheim 11 octobre 2026
- Winter Fescht Party Ohnenheim 28 novembre 2026