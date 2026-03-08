Informations pratiques

Ohnenheim

Festi’moment

rue du Moulin Ohnenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-14 09:30:00

fin : 2026-10-14 12:00:00

Date(s) :

2026-10-14 2026-12-09

Venez jouer, lire avec vos enfants. Profitez de ce moment de rencontre et d’échange en famille.

Jeux, ateliers à destination des enfants. .

rue du Moulin Ohnenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 7 67 36 95 37 caroline.dubois@rai-ccrm.fr

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English :

Come and play and read with your children. Take advantage of this opportunity to meet and exchange with your family.

L’événement Festi’moment Ohnenheim a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme du Grand Ried