Gratuit

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-07 22:00:00

2025-06-07

Festi’ Mômes, samedi 7 Juin de 10h à 22h

Ateliers créatifs, grands jeux en bois, manège pour les petits

Buvette et restauration toute la journée

LE BILLET D’ENTREE DONNE ACCES À TOUS LES STANDS ET SPECTACLES

*Atelier GRANDS JEUX EN BOIS/JEUX DE SOCIÉTÉ avec Morgan de Archiludo

*Atelier “FABRIQUE TON BAUME” avec M’zelle Nenuph

herboriste paysanne (baume personnalisé avec des plantes médicinales)

*Atelier MODELAGE ARGILE avec Audrey Céramique

*Atelier “AU FIL DE FAIRE” créations artistiques en fil de fer avec Fany

*Atelier “JE SUIS UNE ÉTOILE ET TOI AUSSI” avec Carole (respiration, atelier philo, méditation guidée, art-thérapie par le dessin, danse des émotions,… )

*Atelier CRÉATION COUTURE “récup” et initiation à la machine à coudre avec Camillou

*ESPACE POUR LES PETITS 0-3 ans moteur et sensoriel avec Séverine

Et plein d’autres surprises…

16h Conte musical (pour les petits et grands) par « Le bus des rêves »

19h Concert « Les Gitanes sans filtre » (Polyphonie féminine)

Buvette, restauration et crêpes sur place .

Simeyrols 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 73 98 89

English : Festi’mômes à Simeyrols

Festi’ Mômes, Saturday, June 7, 10 am to 10 pm

Creative workshops, large wooden games, merry-go-round for the little ones

Refreshments and snacks all day

German : Festi’mômes à Simeyrols

Festi’ Mômes, Samstag, 7. Juni von 10 bis 22 Uhr

Kreative Workshops, große Holzspiele, Karussell für die Kleinen

Getränke und Speisen den ganzen Tag über

Italiano :

Festi’ Mômes, sabato 7 giugno dalle 10 alle 22

Laboratori creativi, grandi giochi in legno, giostre per i più piccoli

Rinfreschi e cibo per tutto il giorno

Espanol : Festi’mômes à Simeyrols

Festi’ Mômes, sábado 7 de junio de 10:00 a 22:00 horas

Talleres creativos, grandes juegos de madera, tiovivo para los más pequeños

Refrescos y comida durante todo el día

