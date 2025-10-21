Festi’Mômes au cinéma Bonne Garde Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Festi’Mômes au cinéma Bonne Garde Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes vendredi 3 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-21 –

Gratuit : non De 4 € à 9 € Tout public

Pour sa 17e édition, le festival aura pour thème « Les Petites bêtes ».Programmation à venir sur cinemalebonnegarde.com

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 0240827038 https://www.cinemalebonnegarde.com