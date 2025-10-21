Festi’Mômes au cinéma Bonne Garde Cinéma Bonne Garde Nantes

Festi’Mômes au cinéma Bonne Garde Cinéma Bonne Garde Nantes mardi 21 octobre 2025.

Festi’Mômes au cinéma Bonne Garde 21 – 25 octobre Cinéma Bonne Garde Loire-Atlantique

De 4 € à 9 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-21T10:30:00 – 2025-10-21T20:30:00

Fin : 2025-10-25T10:30:00 – 2025-10-25T16:00:00

Pour sa 17e édition, le festival aura pour thème « Les Petites bêtes ».

Programmation à venir sur cinemalebonnegarde.com

Cinéma Bonne Garde 20 Rue Frère Louis, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalebonnegarde.com »}, {« type »: « email », « value »: « cinemabonnegarde@ascbg.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240827038 »}] [{« link »: « https://cinemalebonnegarde.com/FR/88/festimomes-au-cinema-bonne-garde.html »}]

Festival de cinéma, spectacles et animations pour les enfants et les familles. nantes nantes métropole