Festi’Mômes

Châteaubourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-02-21

Festi’Mômes revient avec de nombreuses activités gratuites (sauf la séance de cinéma) sur le thème de l’émerveillement.

Les activités avec inscriptions, s’adressent en priorité aux habitants de Châteaubourg, Cornillé, Louvigné-de-Bais, Pocé-les-Bois et Saint-Aubin-des-Landes. En cas de forte demande nous veillons à l’équilibre entre ces communes et à la participation du plus grand nombre d’enfants. Merci de nous prévenir en cas de désistement, afin que la place profite à un autre enfant. Une fois votre pré-inscription réalisée, nous reviendrons vers vous par email, à compter du 13/02 pour valider ou non votre inscription.

Programme complet, jour par jour est à retrouver sur https://www.chateaubourg.fr/agenda/festimomes-le-festival-des-0-6-ans/ .

Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne

