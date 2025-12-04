Festimontois Spectacle Par amour du risque

Rue du Parc Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Pour tendre vers l’harmonie, les experts avertis conseillent aux couples qui veulent durer dans le temps, de se risquer à aborder tous les sujets sensibles et de n’avoir aucun tabou.

Gaëlle et Arnaud, qui ont l’amour du risque, ont ainsi décidé d’écouter ces experts et d’aborder tous les sujets !

Pour tendre vers l’harmonie, les experts avertis conseillent aux couples qui veulent durer dans le temps, de se risquer à aborder tous les sujets sensibles et de n’avoir aucun tabou.

Gaëlle et Arnaud, qui ont l’amour du risque, ont ainsi décidé d’écouter ces experts et d’aborder tous les sujets qui fâchent. Des ex à la sexualité, de l’éducation des enfants aux problèmes de prostate, tout y passe ! 17 .

Rue du Parc Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

To achieve harmony, experts advise couples who want to last over time to take the risk of tackling all sensitive subjects, and to have no taboos.

Gaëlle and Arnaud, who love taking risks, decided to listen to these experts and tackle every subject!

L’événement Festimontois Spectacle Par amour du risque Beaumont-en-Véron a été mis à jour le 2025-12-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme