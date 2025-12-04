Festimontois Spectacle Yann Jamet entend des voix… et les imite Beaumont-en-Véron

Festimontois Spectacle Yann Jamet entend des voix… et les imite

Yann Jamet associe des performances vocales de haute volée à une écriture pertinente et incisive. Toujours en phase avec l’actualité.

Passant en revue le monde politico-médiatique et la chanson française dans leur ensemble à travers des imitations d’une justesse incroyable et sur un rythme effréné.

Yann Jamet combines high-flying vocal performances with relevant, incisive writing. Always up to date.

He reviews the political and media world, and French chanson as a whole, with incredibly accurate imitations and a frenetic pace.

