Festimontois Spectacle Yann Jamet entend des voix… et les imite Beaumont-en-Véron
Festimontois Spectacle Yann Jamet entend des voix… et les imite Beaumont-en-Véron jeudi 26 mars 2026.
Festimontois Spectacle Yann Jamet entend des voix… et les imite
Rue du Parc Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire
Tarif : 17 – 17 – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Yann Jamet associe des performances vocales de haute volée à une écriture pertinente et incisive. Toujours en phase avec l’actualité.
Passant en revue le monde politico-médiatique et la chanson française dans leur ensemble à travers des imitations d’une justesse incroyable et sur un rythme effréné.
Yann Jamet associe des performances vocales de haute volée à une écriture pertinente et incisive. Toujours en phase avec l’actualité.
Passant en revue le monde politico-médiatique et la chanson française dans leur ensemble à travers des imitations d’une justesse incroyable et sur un rythme effréné. 17 .
Rue du Parc Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Yann Jamet combines high-flying vocal performances with relevant, incisive writing. Always up to date.
He reviews the political and media world, and French chanson as a whole, with incredibly accurate imitations and a frenetic pace.
L’événement Festimontois Spectacle Yann Jamet entend des voix… et les imite Beaumont-en-Véron a été mis à jour le 2025-12-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme