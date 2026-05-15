FESTI’MOUV 2026 Journée Sport-Santé à Ladoix-Serrigny Rue des 3 Noyers Ladoix-Serrigny

Ladoix-Serrigny

FESTI’MOUV 2026 Journée Sport-Santé à Ladoix-Serrigny

Rue des 3 Noyers Complexe sportif Ladoix-Serrigny Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 18:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Comité Départemental SPORT VITALITÉ Côte-d’Or, anciennement Comité Départemental EPGV de Côte d’Or, organise le samedi 13 juin 2026 le FESTI’MOUV 2026 , une grande journée Sport-Santé et Bien-être au nouveau complexe sportif rue des 3 Noyers, à Ladoix-Serrigny.

Cet événement ouvert à tous s’inscrit pleinement dans la valorisation du territoire et de son dynamisme sportif. Il représente une belle occasion de faire découvrir Ladoix-Serrigny et la Côte-d’Or à un large public familles, seniors, sportifs occasionnels, touristes…

Tarifs d’inscription

• Licenciés SPORT VITALITÉ 15 €

• Non-licenciés 20 €

• Enfants 5 €

Pour se restaurer sur place, le foodtruck Chez mes sœurs sera présent. .

Rue des 3 Noyers Complexe sportif Ladoix-Serrigny 21550 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté cotedor@comite-epgv.fr

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English : FESTI’MOUV 2026 Journée Sport-Santé à Ladoix-Serrigny

L’événement FESTI’MOUV 2026 Journée Sport-Santé à Ladoix-Serrigny Ladoix-Serrigny a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1