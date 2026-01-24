Fest’Impro

Place du Forum Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-05

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-05

Créé en 2006, le Fest’Impro fête sa 20ème édition du 5 au 8 février 2026. Organisé par l’ATHILA en partenariat avec la Ville de Saint-Louis, ce festival de théâtre d’improvisation est un rendez-vous incontournable dans le monde de l’impro et du Grand Est.

Chaque année, le festival invite des ligues et des compagnies de théâtre d’improvisation et propose des matchs et des spectacles pendant 4 jours. Cette édition anniversaire regroupera plusieurs équipes internationales LA BELGIQUE (FBIA, Fédération Belge d’Improvisation Amateur), LE ROYAUME-UNI (FBI French British Improvisation), LE QUÉBEC (Ligue du Vieux Poêle) et LA FRANCE (ATHILA, Association de Théâtre d’Improvisation Libre Amateur de Saint-Louis). Toutes les équipes s’affronteront lors de matchs d’impro spectaculaires durant tout le festival.

Dès le jeudi soir, vous pourrez profiter d’un premier spectacle avec LES INFILTRÉS DE l’ATHILA qui proposent chaque année un concept d’impro inédit et complètement survolté !

Présentation et programme complet du festival à télécharger ci-dessous. .

Place du Forum Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 53 59 76 athila.impro@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fest’Impro Saint-Louis a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue