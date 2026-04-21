Festimuse 8ème édition Astis
Festimuse 8ème édition Astis samedi 23 mai 2026.
Astis
Festimuse 8ème édition
Salle polyvalente Astis Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
8ème édition festival de théâtre des jeunes adolescents.
11h On répète par les 5ème-3ème de Garlin.
13h Suivez le guide par les 6/9 et 11/120 ans ans de Serres-Castet.
14h45 Mais où est donc Ornicar ? par les CP/6ème de Garlin.
15h45 A la recherche de l’arc perdu par les 8/10 ans d’Uzein.
17h La pelle de la forêt , par les 8/12 ans de Thèze..
18h30 la cérémonie des récompenses et vin d’honneur. Buvette et sandwichs sur place. .
Salle polyvalente Astis 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 99 04 71
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English : Festimuse 8ème édition
L’événement Festimuse 8ème édition Astis a été mis à jour le 2026-04-21 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran