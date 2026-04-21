Astis

Festimuse 8ème édition

Salle polyvalente Astis Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

8ème édition festival de théâtre des jeunes adolescents.

11h On répète par les 5ème-3ème de Garlin.

13h Suivez le guide par les 6/9 et 11/120 ans ans de Serres-Castet.

14h45 Mais où est donc Ornicar ? par les CP/6ème de Garlin.

15h45 A la recherche de l’arc perdu par les 8/10 ans d’Uzein.

17h La pelle de la forêt , par les 8/12 ans de Thèze..

18h30 la cérémonie des récompenses et vin d’honneur. Buvette et sandwichs sur place. .

Salle polyvalente Astis 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 99 04 71

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English : Festimuse 8ème édition

L’événement Festimuse 8ème édition Astis a été mis à jour le 2026-04-21 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran