Festi'Music Issigeac 28 juin 2025

Nous vous attendons très nombreux pour notre 5ème festival autour de la musique blues, jazz, rock, funk, et soul.

Vous pourrez venir danser et écouter les groupes :

– Sangria gratuite

– Paryzyane

– Lou Stonebridge et ses potes

– Zebus

– Un p’tit gars du coin

– Matt and the Messengers

– Vinclaj

– Get lucky

– The Fines Allies

– La Bat’folle

– Mathieu Dj Event

Certains restaurateurs et bars de notre village seront ouverts pour vous accueillir sur place et vous servir leurs spécialités dans une ambiance familiale, chaleureuse, gourmande avec un cadre magnifique au cœur du village.

Diffusion du match du Top 14 le samedi. .

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 34 10 86 touskiroul@outlook.fr

