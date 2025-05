Festi’Music – Saint-Hilaire-sur-Benaize, 20 juin 2025 17:00, Saint-Hilaire-sur-Benaize.

Indre

Festi’Music Saint-Hilaire-sur-Benaize Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-20 17:00:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Le village de Saint Hilaire sur Benaize fête la musique avec un marché des saveurs, retraite aux flambeaux et bal populaire.

Moment de partage et de convivialité autour d’un marché des saveurs où chaque stand est une escale et chaque bouchée une invitation. Danses country et folklorique. Retraite aux flambeaux et Bal populaire. .

Saint-Hilaire-sur-Benaize 36370 Indre Centre-Val de Loire festhilaire.36@orange.fr

English :

The village of Saint Hilaire sur Benaize celebrates music with a market of flavors, torchlight procession and popular ball.

German :

Das Dorf Saint Hilaire sur Benaize feiert die Musik mit einem Markt der Genüsse, Fackelzug und Volksball.

Italiano :

Il villaggio di Saint Hilaire sur Benaize celebra la musica con un mercato di sapori, una fiaccolata e una danza popolare.

Espanol :

El pueblo de Saint Hilaire sur Benaize celebra la música con un mercado de sabores, una procesión de antorchas y bailes populares.

