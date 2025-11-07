Festin breton au Kalypso La Cabane Kalypso Lancieux

Festin breton au Kalypso La Cabane

Kalypso 8 Boulevard de la Mer Lancieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 19:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Rendez-vous pour la dernière soirée événement de l’année !

Nous mettons à l’honneur notre chère Bretagne en revisitant ses plus belles spécialités Kig ha à farz, galettes saucisses, cocos, kouign-amann et bien d’autres …

Soirée uniquement et exceptionnellement sur réservation, par MP ou SMS au 07 49 77 20 98 .

Kalypso 8 Boulevard de la Mer Lancieux 22770 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 77 20 98

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festin breton au Kalypso La Cabane Lancieux a été mis à jour le 2025-11-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme