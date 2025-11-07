Festin breton au Kalypso La Cabane Kalypso Lancieux
Kalypso 8 Boulevard de la Mer Lancieux Côtes-d'Armor
Tarif : – –
Début : 2025-11-07 19:00:00
fin : 2025-11-07
Rendez-vous pour la dernière soirée événement de l’année !
Nous mettons à l’honneur notre chère Bretagne en revisitant ses plus belles spécialités Kig ha à farz, galettes saucisses, cocos, kouign-amann et bien d’autres …
Soirée uniquement et exceptionnellement sur réservation, par MP ou SMS au 07 49 77 20 98 .
