Festin – Collectif Madame Suzie Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 18:00 – 19:00

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public, Jeune Public, En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Bienvenue chez Onyx et Suzie : du 4 au 20 décembre 2025, un mois de collaboration pour défendre le spectacle vivant ! Vous adorez les festivals mais vous ne pouvez pas tous les faire ? Détendez-vous, l’équipe s’occupe de tout ! À la manière d’un tour operator spécialisé, nous vous promenons de festival en festival pour vivre le meilleur comme le pire. Que vous soyez subtilement punk ou méchamment classique, nous vous garantissons de la découverte, des files d’attente interminables, de l’émotion, des carrés V.I.P, des surprises, des rencontres. Bref, de quoi briller en société. « Festin » mélange les disciplines, musique, chant, théâtre, manipulation, danse et les genres classique, pop, trad’, rock… sans se mélanger les pinceaux. Une création drôle, absurde et utopique qui vous promène dans ONYX comme sur un festival. Avec Héléna Bourdaud, David Humeau, Corinne Gazull, Florent Gravouil, Sébastien Gazull, Sandra Costa Spectacle en déambulation Durée : 1h environ Tout public à partir de 6 ans Séances :Samedi 6 décembre 2025 à 18h, 19h30, 21hDimanche 14 décembre 2025 à 13h30, 16h30, 18h

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr