Festin en tenue médiévale Route de la tour Luxé

Route de la tour Au pied de la tour Luxé Charente

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2025-07-27 12:00:00

fin : 2025-07-27

2025-07-27

Grand festin au pied de la tour de Luxé en tenue médiévale !

Route de la tour Au pied de la tour Luxé 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 48 59 18

English :

Feast at the foot of the Luxé tower in medieval dress!

German :

Großes Festmahl am Fuße des Turms von Luxé in mittelalterlicher Kleidung!

Italiano :

Festeggiate ai piedi della torre Luxé in abito medievale!

Espanol :

¡Festín al pie de la torre Luxé en traje medieval!

