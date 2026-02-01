Festin festif : Grèce Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS
Festin festif : Grèce Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS vendredi 20 février 2026.
Partager, apprendre, déguster et célébrer !
Festin festif est une invitation à célébrer les festivités du monde entier autour d’un repas partagé. Plongez dans une expérience festive et culinaire qui vous mènera à la découverte d’une tradition culturelle différente chaque mois.
Vendredi 20 février, nous voyagerons à la découverte de la Grèce :
RDV à 18h30 avec un petit atelier de cuisine pour découvrir ensemble une recette inspirée de ce Pays, que nous allons ensuite goûter autour d’une grande table.
Nous vous invitons à apporter aussi vos propres plats / boissons à partager pour compléter le repas.
On vous attend nombreux.ses pour ce beau moment convivial !
Festin Festif est un rdv mensuel !
Voici le programme à venir pour la saison 2025-2026 : https://claje.aniapp.fr/activites/centre-social/festin-festif
Vendredi 17-oct : Allemagne
Vendredi 21-nov : Nouvelle Zélande
Vendredi 19-déc : La Réunion
Vendredi 16-janv : Algérie
Vendredi 20-févr : Grèce
Vendredi 20-mars : Iran
Vendredi 17-avr : Thailande
Vendredi 22-mai: Venezuela
Vendredi 19-juin : Malaysie
Atelier cuisine et repas partagé multiculturel : un tour du monde culinaire !
Le vendredi 20 février 2026
de 18h30 à 21h30
payant
2 euros par personne
Réservation obligatoire :
villiot@claje.asso.fr / 01.43.40.52.14
Tout public.
Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) 36 quai de la Rapée 75012 PARIS
https://claje.aniapp.fr/activites/centre-social/festin-festif
