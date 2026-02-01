Festin festif : Grèce Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) PARIS

Partager, apprendre, déguster et célébrer !

Festin festif est une invitation à célébrer les festivités du monde entier autour d’un repas partagé. Plongez dans une expérience festive et culinaire qui vous mènera à la découverte d’une tradition culturelle différente chaque mois.

Vendredi 20 février, nous voyagerons à la découverte de la Grèce :

RDV à 18h30 avec un petit atelier de cuisine pour découvrir ensemble une recette inspirée de ce Pays, que nous allons ensuite goûter autour d’une grande table.

Nous vous invitons à apporter aussi vos propres plats / boissons à partager pour compléter le repas.

On vous attend nombreux.ses pour ce beau moment convivial !

Festin Festif est un rdv mensuel !

Voici le programme à venir pour la saison 2025-2026 : https://claje.aniapp.fr/activites/centre-social/festin-festif

Vendredi 17-oct : Allemagne

Vendredi 21-nov : Nouvelle Zélande

Vendredi 19-déc : La Réunion

Vendredi 16-janv : Algérie

Vendredi 20-févr : Grèce

Vendredi 20-mars : Iran

Vendredi 17-avr : Thailande

Vendredi 22-mai: Venezuela

Vendredi 19-juin : Malaysie

Atelier cuisine et repas partagé multiculturel : un tour du monde culinaire !

Le vendredi 20 février 2026

de 18h30 à 21h30

payant

2 euros par personne

Réservation obligatoire :

villiot@claje.asso.fr / 01.43.40.52.14



Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-20T19:30:00+01:00

fin : 2026-02-20T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-20T18:30:00+02:00_2026-02-20T21:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) 36 quai de la Rapée 75012 PARIS

https://claje.aniapp.fr/activites/centre-social/festin-festif +33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Annie Fratellini (ex Villiot Rapée) et trouvez le meilleur itinéraire

