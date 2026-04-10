FEST’IN JOB, Porto-Vecchio – 2A-ML PORTO VECCHIO SUD CORSE, Porto-Vecchio

FEST’IN JOB Vendredi 10 avril, 18h00 Porto-Vecchio – 2A-ML PORTO VECCHIO SUD CORSE Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T18:00:00+02:00 – 2026-04-10T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-10T18:00:00+02:00 – 2026-04-10T20:00:00+02:00

La Mission Locale Sud Corse en partenariat avec la FALEP, France Travail, Cap Emploi etAmparà, organisent la seconde édition de FEST’IN JOB autour des métiers du tourisme,à destination des jeunes de 16 à 29 ans : Vendredi 3 avril 2026, Porto-Vecchio VENDREDI 10 AVRIL DE 18H30 À 20H LA MAISON DE QUARTIER PIFANO 20137 PORTO-VECCHIO Petite nouveauté pour cette édition 2026: des offres de contrats d’apprentissage seront présentées par le Centre de Formations des Apprentis de la Corse du Sud.

À la m

Porto-Vecchio – 2A-ML PORTO VECCHIO SUD CORSE 20137 Porto-Vecchio Porto-Vecchio 20137 Corse-du-Sud Corse [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/636407 »}]

La Mission Locale Sud Corse en partenariat avec la FALEP, France Travail, Cap Emploi etAmparà, organisent la seconde édition de FEST’IN JOB autour des métiers du tourisme,à destination des jeunes de 1 La semaine du Tourisme Recrutement