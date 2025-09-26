Fest’in Med Nîmes

Fest’in Med Nîmes vendredi 26 septembre 2025.

Fest’in Med

Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-28 16:00:00

Date(s) :

2025-09-26

Fest’in Med, le Festival des Cuisines de la Méditerranée, revient à Nîmes du 26 au 28 septembre, dans une sélection de restaurants, à l’Hôtel Boudon pour deux concerts et un salon du livre et au foyer Albaric pour une grand banquet méditerranéen !

.

Nîmes 30900 Gard Occitanie

English :

Fest’in Med, the Festival of Mediterranean Cuisine, returns to Nîmes from September 26 to 28, in a selection of restaurants, at the Hôtel Boudon for two concerts and a book fair, and at the Foyer Albaric for a grand Mediterranean banquet!

German :

Fest’in Med, das Festival der Küchen des Mittelmeers, kehrt vom 26. bis 28. September nach Nîmes zurück, in ausgewählte Restaurants, ins Hotel Boudon für zwei Konzerte und eine Buchmesse und ins Foyer Albaric für ein großes mediterranes Bankett!

Italiano :

Fest’in Med, il Festival della Cucina Mediterranea, torna a Nîmes dal 26 al 28 settembre, in una selezione di ristoranti, all’Hôtel Boudon per due concerti e una fiera del libro, e al foyer Albaric per un grande banchetto mediterraneo!

Espanol :

Fest’in Med, el Festival de Cocina Mediterránea, vuelve a Nîmes del 26 al 28 de septiembre, en una selección de restaurantes, en el Hôtel Boudon para dos conciertos y una feria del libro, y en el foyer Albaric para un gran banquete mediterráneo

