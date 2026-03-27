FESTININA « TOURNOI DE DOMINO », La Trinité, La Trinité
FESTININA « TOURNOI DE DOMINO », La Trinité, La Trinité vendredi 27 mars 2026.
FESTININA « TOURNOI DE DOMINO » 27 – 29 mars La Trinité Martinique
Places limitées, inscris-toi vite / Mise d’entrée 10€ / Plus d’infos : 0696 76 72 70
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-27T14:00:00+01:00 – 2026-03-28T03:00:00+01:00
Fin : 2026-03-29T15:00:00+02:00 – 2026-03-30T04:00:00+02:00
Joueurs de dominos, préparez vos meilleures stratégies ! Venez montrer qui est le vrai champion autour de la table ! Ambiance, compétition et bons moments garantis.
Au programme :
Conférences
Artisanat
Gastronomie
Bien-être
Mode
Animations & activités ludiques
Ateliers créatifs
Venez découvrir, partager et célébrer la richesse culturelle dans une ambiance conviviale et festive !
La Trinité Nord Martinique La Trinité 97220 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://my.bizouk.com/tournoi-de-domino-1 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tsmdj.fr »}]
La Martinique s’apprête à vibrer au rythme de FESTININA ! Trois jours exceptionnels de découvertes, de partage et de célébration culturelle dans une ambiance festive et chaleureuse.