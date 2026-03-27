FESTININA « TOURNOI DE DOMINO », La Trinité, La Trinité

FESTININA « TOURNOI DE DOMINO » 27 – 29 mars La Trinité Martinique

Places limitées, inscris-toi vite / Mise d’entrée 10€ / Plus d’infos : 0696 76 72 70

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T14:00:00+01:00 – 2026-03-28T03:00:00+01:00

Fin : 2026-03-29T15:00:00+02:00 – 2026-03-30T04:00:00+02:00

Joueurs de dominos, préparez vos meilleures stratégies ! Venez montrer qui est le vrai champion autour de la table ! Ambiance, compétition et bons moments garantis.

Au programme :

Conférences

Artisanat

Gastronomie

Bien-être

Mode

Animations & activités ludiques

Ateliers créatifs

Venez découvrir, partager et célébrer la richesse culturelle dans une ambiance conviviale et festive !

La Trinité Nord Martinique La Trinité 97220 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://my.bizouk.com/tournoi-de-domino-1 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tsmdj.fr »}]

La Martinique s’apprête à vibrer au rythme de FESTININA ! Trois jours exceptionnels de découvertes, de partage et de célébration culturelle dans une ambiance festive et chaleureuse.