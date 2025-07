Fest’ink Tattoo Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes

Fest’ink Tattoo Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes samedi 26 juillet 2025.

Fest’ink Tattoo

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : Samedi 2025-07-26

fin : 2025-07-27

2025-07-26

4 eme édition du Fest’ink tattoo Saintes !!

Plus de 100 tatoueurs, des stands créateurs, des concerts , des shows et bien sûr les concours des plus beaux tatouages !

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 71 12 12 charreaudeauc@yahoo.fr

English :

4th edition of the Fest’ink tattoo Saintes!

Over 100 tattoo artists, designer stands, concerts, shows and, of course, competitions for the most beautiful tattoos!

German :

4. Ausgabe des Fest’ink tattoo Saintes!!!

Mehr als 100 Tätowierer, Designer-Stände, Konzerte, Shows und natürlich die Wettbewerbe für die schönsten Tattoos!

Italiano :

quarta edizione della Fest’ink tattoo Saintes!

Oltre 100 tatuatori, stand di designer, concerti, spettacoli e, naturalmente, concorsi per i tatuaggi più belli!

Espanol :

¡4ª edición del Fest’ink tattoo Saintes!

Más de 100 tatuadores, stands de diseñadores, conciertos, espectáculos y, por supuesto, ¡concursos para los tatuajes más bonitos!

L’événement Fest’ink Tattoo Saintes a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge