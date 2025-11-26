Festinoël ! Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes

Festinoël ! Jardin des lauriers - Michelle Palas

Festinoël ! Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes vendredi 19 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-19 00:00 – 18:30
Gratuit : oui  Tout public 

Ateliers, ambiance musicale, goûter offert… un moment convivial et festif pensé par les associations du quartier pour fêter la fin de l’année !Avec Môm’Nantes, Océan, Arlène, Le HBCN, L’asso des Jardins du bois de la musse, les danseuses de Debussy, l’Association Togolaise contre le cancer, Swing O’clock, la Maison sport santé.

Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes 44100
0240416200