Festinoël ! Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-19 00:00 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

Ateliers, ambiance musicale, goûter offert… un moment convivial et festif pensé par les associations du quartier pour fêter la fin de l’année !Avec Môm’Nantes, Océan, Arlène, Le HBCN, L’asso des Jardins du bois de la musse, les danseuses de Debussy, l’Association Togolaise contre le cancer, Swing O’clock, la Maison sport santé.

Jardin des lauriers – Michelle Palas Nantes 44100

0240416200