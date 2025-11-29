Festi’Noël

Kruth Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29 14:00:00

2025-11-29 2025-11-30

Rejoignez le ski club Kruth et leur manifestation Talents de montagnards !

Vous y trouverez différentes saveurs parmi lesquelles vins et jus de pommes chauds, crêpes et autres délices, mais également plusieurs stands offrant artisanat, décorations de Noël, bredalas, miels… le tout dans une ambiance chaleureuse d’un Noël en montagne.

Menu pâté en croûte salade, fromage, dessert samedi soir et dimanche midi sur réservation.

Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est +33 6 14 30 84 68

English :

Join the Kruth ski club and their event Talents de montagnards!

You will find different flavors among which wines and hot apple juice, pancakes and other delicacies, but also several stands offering crafts, Christmas decorations, bredalas, honey … all in a warm atmosphere of a mountain Christmas

Menu pie salad, cheese, dessert Saturday evening and Sunday lunch on reservation.

German :

Schließen Sie sich dem Skiclub Kruth und seiner Veranstaltung Talents de montagnards an!

Hier finden Sie verschiedene Köstlichkeiten, darunter heiße Weine und Apfelsaft, Crêpes und andere Leckereien, aber auch mehrere Stände mit Kunsthandwerk, Weihnachtsdekorationen, Bredalas, Honig? und das alles in einer warmen, weihnachtlichen Atmosphäre in den Bergen

Menü mit Pastete, Salat, Käse und Dessert Samstagabend und Sonntagmittag auf Vorbestellung.

Italiano :

Unitevi allo sci club Kruth e al suo evento Talents de montagnards!

Troverete diversi sapori, tra cui vino caldo e succo di mela, frittelle e altre prelibatezze, ma anche diversi stand di artigianato, decorazioni natalizie, bredala, miele… il tutto nella calda atmosfera di un Natale di montagna

Menu torta insalata, formaggio, dessert sabato sera e domenica a pranzo su prenotazione.

Espanol :

¡Únete al club de esquí Kruth y a su evento Talents de montagnards!

Encontrará diferentes sabores, como vino caliente y zumo de manzana, tortitas y otros manjares, pero también varios puestos que ofrecen artesanía, adornos navideños, bredalas, mieles… todo ello en el cálido ambiente de una Navidad de montaña

Pastel de menú ensalada, queso, postre el sábado por la noche y el domingo el almuerzo en la reserva.

L’événement Festi’Noël Kruth a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin