FestiOrgues Audition de Noël

Eglise Saint Jean Baptiste Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

La classe d’orgue de la Côte Basque et ses amis.

Trompette, chants…Eglise chauffée .

Eglise Saint Jean Baptiste Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FestiOrgues Audition de Noël

L’événement FestiOrgues Audition de Noël Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme Pays Basque