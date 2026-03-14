FESTI’OUFF 48 VOL. 1

Baraque de Guinet Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12

Le Festi’Ouff 48 est un festival de musique alternative organisé par le Bar’Ouff 48. L’événement propose deux soirées de concerts avec une programmation variée incluant des groupes comme Pîotr, Zik’a Leon, Gloomy Glimmers, Brigitte Bop, Red Cosmic Orchestra, Le Mur, Les Témoins de Jah’voine et Brassen’s Not Dead.

En plus des prestations musicales nocturnes, le festival anime l’après-midi du samedi avec un marché artisanal, une bourse aux disques et diverses animations suivies d’un apéro-concert.

Sur place, les festivaliers disposent d’un parking, d’un espace de camping gratuit, d’un service de restauration en food truck ainsi que d’une buvette pour profiter pleinement de l’ambiance conviviale du rassemblement. .

Baraque de Guinet Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 6 67 02 69 06 barouff48@orange.fr

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English :

L’événement FESTI’OUFF 48 VOL. 1 Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-03-12 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien