FESTI’PAQUES 2026

1 Rue Léo Lagrange Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : 100 – 100 – 100

Tarif Pass Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03 21:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-04

La Commune de Saint-Paul-de-Fenouillet vous propose 2 Jours de Spectacles Festi’Pâques Buvette et Restauration sur place

Vendredi 03 avril spécial Jazz Théâtre avec Caravan (pièce de théâtre musicale)

Samedi 04 avril Eclats de Rire avec Patrik Cottet-Moine et 3 artistes en première partie Lola, Robert Fougasse et le Fryou

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1 Rue Léo Lagrange Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 63 43 02

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English :

The commune of Saint-Paul-de-Fenouillet offers 2 days of Festi’Pâques shows refreshments and catering on site:

Friday April 03: Jazz special Theater with Caravan (musical play)

Saturday April 04 Eclats de Rire with Patrik Cottet-Moine and 3 opening acts: Lola, Robert Fougasse and le Fryou

L’événement FESTI’PAQUES 2026 Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-03-16 par OTI FENOUILLEDES