Festi’parents La Séauve-sur-Semène

Festi’parents La Séauve-sur-Semène samedi 11 octobre 2025.

Festi’parents

Centre Socio-culturel La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:30:00

fin : 2025-10-11 12:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Festi’parents, un lieu de rencontre à destination des futurs parents, parents et enfants/ados de 0 à 18 ans.

.

Centre Socio-culturel La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 66 04 50 parentalite@loire-semene.fr

English :

Festi’parents, a meeting place for future parents, parents and children/teens aged 0 to 18.

German :

Festi’parents, ein Treffpunkt für werdende Eltern, Eltern und Kinder/Jugendliche von 0 bis 18 Jahren.

Italiano :

Festi’parents, un luogo di incontro per futuri genitori, genitori e bambini/ragazzi da 0 a 18 anni.

Espanol :

Festi’parents, un lugar de encuentro para futuros padres, padres y niños/jóvenes de 0 a 18 años.

L’événement Festi’parents La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Loire Semène