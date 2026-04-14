Festiparoles, Mboro Sénégal, Mboro

Festiparoles 19 – 26 avril Mboro Sénégal Département de Tivaouane

Contacter « Le puits à paroles »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T16:00:00+02:00 – 2026-04-20T01:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T12:00:00+02:00 – 2026-04-26T15:00:00+02:00

Festiparoles

François Vermel participe pour la troisième fois à Festiparoles, le festival itinérant au Sénégal, organisé par les associations « Le puits à parole » du Sénégal et de la France.

Ce festival itinérant se déplace dans les villes et les villages pour proposer des spectcales dans les écoles, les centres culturels, etc… C’est d’abord un lieu de rencontre entre les cultures européennes et africaines.

Pour en savoir plus: lepuitsaparoles@gmail.com

Associations « Le puits à paroles »

En 2007 sont nées les associations de loi 1901 : Le Puits à Paroles Sénégal et France.

Ces structures sont nées de la volonté de ses fondateurs de permettre à l’oralité d’être entendue, vue, partagée, vécue dans l’espace francophone (France et Sénégal dans un premier temps).

Elles ont pour objet de promouvoir les paroles africaines d’hier et d’aujourd’hui sous toutes leurs formes d’expression (paroles, devinettes, proverbes, histoires, récits de vie, etc.).

Elles visent à favoriser la connaissance et la valorisation de la tradition orale africaine en langues locales et française.

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Festival itinérant des arts du récit au Sénégal festival conte

François Vermel, conteur