FESTI’PETITS Montpellier

La 12e édition du festival des tout-petits 0/3 ans organisé par le Réseau des médiathèques et de la culture scientifique dans 27 communes du territoire est lancée !

Du 16/01/26 au 31/01/26

Du 16 au 31 janvier, les médiathèques du Réseau de Montpellier Méditerranée Métropole et les médiathèques partenaires du territoire, petites et grandes, se réunissent pour célébrer cette nouvelle édition qui met à l’honneur la littérature jeunesse avec, pour la deuxième fois, la remise du prix littéraire Festi’Petits 2026.

Cette année, le festival, va offrir aux tout-petits et à leurs familles des spectacles, des ateliers, des rendez-vous ludiques, une exposition collaborative, des moments de partage et de découvertes, sur le thème inspirant Raconter la nature .

Et, en amont de l’ouverture le 6 février prochain, du futur centre d’art mille formes, dédié aux enfants de 0 à 6 ans, cette 12e édition accueillera un dispositif artistique imaginé par la designer textile Justine Decarsin mis à disposition par le Centre Pompidou, conçu pour stimuler la curiosité et l’imagination des enfants et pouvoir vivre une expérience artistique originale !

Entrée libre .

218 Boulevard de l’Aéroport internationa Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

The 12th edition of the Festival des Tout-Petits 0/3 ans, organized by the Réseau des Médiathèques et de la Culture Scientifique in 27 towns in the region, is underway!

