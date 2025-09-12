Festi’Piafs Charbonnières
Festi’Piafs Charbonnières vendredi 12 septembre 2025.
Festi’Piafs
Le Bois du Guéret Charbonnières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 12:00:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-12 2025-09-13
Comme chaque année la compagnie organise le Festi’Piafs !
Deux journées champêtres autour de concerts et spectacles dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Festival adapté aux familles et aux enfants en plein champs )
Théâtre I Scènes ouvertes I Goguettes
Accès libre.
Venez partager ces moments légers & joyeux autour d’une programmation pour petits et grands °-)
Programme complet sur www.lestetesde piafs.fr
Le Bois du Guéret Charbonnières 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire tdpdiffusion@gmail.com
English :
Every year, the company organizes the Festi’Piafs!
Two days of concerts and shows in a warm and friendly atmosphere. A festival for families and children in the open fields )
Theater I Open stages I Jiggles
Free admission.
German :
Wie jedes Jahr organisiert die Kompanie das Festi’Piafs!
Zwei Tage auf dem Land rund um Konzerte und Aufführungen in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre. Familien- und kinderfreundliches Festival auf freiem Feld )
Theater I Offene Bühnen I Goguettes
Freier Zugang.
Italiano :
Ogni anno l’azienda organizza i Festi’Piafs!
Due giorni in campagna con concerti e spettacoli in un’atmosfera calda e accogliente. Un festival per famiglie e bambini in campo aperto )
Teatro I Palchi aperti I Goguettes
Ingresso libero.
Espanol :
¡Todos los años organiza el Festi’Piafs!
Dos días en el campo con conciertos y espectáculos en un ambiente cálido y acogedor. Un festival para familias y niños al aire libre )
Teatro I Escenarios abiertos I Goguettes
Entrada gratuita.
L’événement Festi’Piafs Charbonnières a été mis à jour le 2025-08-23 par OTs DU PERCHE