Festi’Piafs Charbonnières

Festi’Piafs Charbonnières vendredi 12 septembre 2025.

Festi’Piafs

Le Bois du Guéret Charbonnières Eure-et-Loir

Début : 2025-09-12 12:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-12 2025-09-13

Comme chaque année la compagnie organise le Festi’Piafs !

Deux journées champêtres autour de concerts et spectacles dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Festival adapté aux familles et aux enfants en plein champs )

Théâtre I Scènes ouvertes I Goguettes

Accès libre.

Le Bois du Guéret Charbonnières 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire tdpdiffusion@gmail.com

English :

Every year, the company organizes the Festi’Piafs!

Two days of concerts and shows in a warm and friendly atmosphere. A festival for families and children in the open fields )

Theater I Open stages I Jiggles

Free admission.

German :

Wie jedes Jahr organisiert die Kompanie das Festi’Piafs!

Zwei Tage auf dem Land rund um Konzerte und Aufführungen in einer freundlichen und herzlichen Atmosphäre. Familien- und kinderfreundliches Festival auf freiem Feld )

Theater I Offene Bühnen I Goguettes

Freier Zugang.

Italiano :

Ogni anno l’azienda organizza i Festi’Piafs!

Due giorni in campagna con concerti e spettacoli in un’atmosfera calda e accogliente. Un festival per famiglie e bambini in campo aperto )

Teatro I Palchi aperti I Goguettes

Ingresso libero.

Espanol :

¡Todos los años organiza el Festi’Piafs!

Dos días en el campo con conciertos y espectáculos en un ambiente cálido y acogedor. Un festival para familias y niños al aire libre )

Teatro I Escenarios abiertos I Goguettes

Entrada gratuita.

