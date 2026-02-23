Festi’Pousses Festi’Kids à Mazé Salle des Loisirs Mazé-Milon

Festi’Pousses Festi’Kids à Mazé

Salle des Loisirs Mazé Mazé-Milon Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Festi’Pousses Festival jeune public

Animations Familles en continu & Bal électro-trad participatif

AVEC LA FÊTE FARFELUE DU MONDE POINTU, CIE CABANES

LA CABANE À JEUX

Découvrez en famille une sélection de grands jeux en bois qui amuserons petits et grands.

BUVETTE ET GOÛTER OFFERTS

Un verre de jus de fruits et un gâteau seront proposés à tout le monde.

Un moment gourmand et joyeux à partager ensemble !

ATELIER CRÉATION LES COURONNES FARFELUES

Animé par le centre d’animation Toile de Graines.

Crée ton couvre-chef, couleurs, formes et imagination seront au rendez-vous !

Le spectacle La fête farfelue du monde pointu n’attend plus que toi !

BAL ÉLECTRO-TRAD PARTICIPATIF 16h30-17h15

Une fête électro-trad, où l’on danse, chante, crie, tape des pieds dans un grand exécutoire aux

influences tzigane, pygmée, gnawa, maloya, électrocongolaise, scène française électro, hip-hop, musiques psychédéliques turques. .

Salle des Loisirs Mazé Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 36 12

English :

Festi’Pousses Youth Festival

