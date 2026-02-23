Festi’Pousses Fête du Court métrage à Beaufort-en-Vallée Médiathèque Beaufort-en-Anjou

Festi’Pousses Fête du Court métrage à Beaufort-en-Vallée

Médiathèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 15:00:00

fin : 2026-03-25 15:35:00

Date(s) :

2026-03-25

Festi’Pousses Festival jeune public

Temps Libre 5-7 ans

Qui n’a jamais vécu un moment où tout bascule, où les règles habituelles ne s’appliquent plus ? Un oubli, une rencontre, un lieu qui résiste soudain, il faut improviser, inventer, ou même transgresser. Ces instants de décalage, où l’on sort des sentiers battus, révèlent souvent des ressources insoupçonnées. .

Médiathèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 36 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festi’Pousses Youth Festival

L’événement Festi’Pousses Fête du Court métrage à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme de l’Anjou Vert