Festi’Pousses Fête du Court métrage à Beaufort-en-Vallée Médiathèque Beaufort-en-Anjou

Festi'Pousses Fête du Court métrage à Beaufort-en-Vallée
Début : 2026-03-25 15:00:00
fin : 2026-03-25 15:35:00
2026-03-25
Festi’Pousses Festival jeune public
Temps Libre 5-7 ans
Qui n’a jamais vécu un moment où tout bascule, où les règles habituelles ne s’appliquent plus ? Un oubli, une rencontre, un lieu qui résiste soudain, il faut improviser, inventer, ou même transgresser. Ces instants de décalage, où l’on sort des sentiers battus, révèlent souvent des ressources insoupçonnées. .
Médiathèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire
English :
Festi’Pousses Youth Festival
