Festi’Pousses Spectacle à Brion Salle des loisirs Les Bois d’Anjou

Festi’Pousses Spectacle à Brion

Salle des loisirs Brion Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:30:00

fin : 2026-04-08 11:10:00

Date(s) :

2026-04-08

Festi’Pousses Festival jeune public

Le Mini-Dancing à Coquille LA FAMILLE CARTOPHILLE

Promenade musicale et théâtre d’objet de 1 à 5 ans

Cette histoire-là commence par un frisson, un grand SCROUTCH.

SCROUTCH est le bruit de la semelle de l’humain sur la carapace d’un escargot.

La musique vibre et la dame entend battre son coeur pour le petit escargot, Coquille, qui lui, l’a échappé belle.

S’en suit une aventure où le coeur, la voix, la musique et les objets vont vibrer, refléter, chanter, slamer, battre, battre… poumpoum poumpoum.

Ça y est, Coquille fait partie de la famille et à la fin, on le sait, on finit toujours par danser.

C’est ça le Mini dancing à Coquille. Une morale ? Bah qu’il faut faire gaffe à où on met les pieds. Sinon… SCROUTCH ! .

Salle des loisirs Brion Les Bois d’Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 36 12

