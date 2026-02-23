Festi’Pousses Spectacle à Fontaine-Guérin Salle Yvon Péan Les Bois d’Anjou

Festi’Pousses Spectacle à Fontaine-Guérin

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 17:30:00

fin : 2026-03-25 18:05:00

Date(s) :

2026-03-25

Festi’Pousses Festival jeune public

Stella Maris Compagnie Digital Samovar

Spectacle sonore et sensitif de 6 mois à 5 ans

Avec le ciel pour couverture, la terre comme matelas et le chant d’une anémone de mer pour oreiller, plongez dans un univers aquatique et onirique où le temps se suspend.

Ce spectacle-paysage invite à nous immerger pleinement pour ressentir le lien étroit qui se

tisse entre la nature sauvage et nos sensations organiques. Dans une scénographie textile

délicatement lumineuse où la création sonore vient parfaire la sensation d’immersion, la Compagnie Digital Samovar fait vivre, aux jeunes spectateurs et à leurs parents, une parenthèse enchantée soulignant la beauté des rêveries et du monde marin. Un cocon de douceur pour écouter nos paysages intérieurs. .

Salle Yvon Péan Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 36 12

Festi’Pousses Youth Festival

