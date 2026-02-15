FESTIPREV FESTIVAL JEUNESSE

ARPÈGE Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Dans le cadre d’une de ses sessions hors les murs, le Festival International du Film de Prévention et Citoyenneté Jeunesse Festiprev s’arrêtera à l’Arpège le 16 avril de 10h à 18h.

Co-organisée par l’association AMALGAM, cette journée gratuite sera dédiée à la jeunesse avec des animations, des projections de courts-métrages et le concert de MOON, un duo électro acoustique qui mélange une voix, une basse, un ukulélé et une guitare, dans un univers pop et soul. Informations et inscriptions auprès de l’association. .

ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 amalgamjeunesselarra@gmail.com

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English :

As part of one of its off-site sessions, the Festiprev International Festival of Youth Prevention and Citizenship Films will be stopping off at l’Arpège on April 16 from 10am to 6pm.

L’événement FESTIPREV FESTIVAL JEUNESSE Merville a été mis à jour le 2026-02-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE