Festi’quais Inauguration des lettres géantes Tonneins mercredi 23 juillet 2025.

Quais de Garonne Tonneins Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-23

fin : 2025-07-23

2025-07-23

Inauguration des lettres géantes de la ville de Tonneins à 19h.

Quais de Garonne Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 83 18

English : Festi’quais Inauguration des lettres géantes

Inauguration of the giant letters of the town of Tonneins at 7pm.

German : Festi’quais Inauguration des lettres géantes

Einweihung der riesigen Buchstaben der Stadt Tonneins um 19 Uhr.

Italiano :

Inaugurazione delle lettere giganti della città di Tonneins alle 19:00.

Espanol : Festi’quais Inauguration des lettres géantes

Inauguración de las letras gigantes de la ciudad de Tonneins a las 19h.

