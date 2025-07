Festi’quais Rencontrons-nous Activités offertes Tonneins

Quai de la Barre Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Initiations sportives gratuites de 30 minutes offertes par la Ville de Tonneins. Profitez d’une pause déjeuner sportive ou relax (Yoga ou Kayak).

Cours de YOGA

Attention, les tapis de yoga ne sont pas fournis !

ARRIVER 5 minutes avant pour choisir vos places dans le gazon (dans la limite des places disponibles)

1er cours 12h15

2ème cours 13h00

Descente de KAYAK:

Activité ouverte aux enfants à partir de 8 ans, sachant nager, et accompagnés d’un adulte.

Les gilets de sauvetage sont fournis !

ARRIVER 15 minutes avant pour le transfert du quai de la Barre aux Roches (dans la limite des places disponibles)

Départ du quai de la Barre 12h30

Durée totale avec transfert en bus environ une heure. Apportez votre déjeuner et votre nappe de pique-nique ! .

Quai de la Barre Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 78 90 92

English : Festi’quais Rencontrons-nous Activités offertes

Free 30-minute sports introductions offered by the City of Tonneins. Enjoy a sporty or relaxing lunch break (Yoga or Kayak).

German : Festi’quais Rencontrons-nous Activités offertes

Kostenlose 30-minütige Sporteinführungen, die von der Stadt Tonneins angeboten werden. Genießen Sie eine sportliche oder entspannende Mittagspause (Yoga oder Kajak).

Italiano :

Introduzioni sportive gratuite di 30 minuti offerte dalla città di Tonneins. Pausa pranzo sportiva o rilassante (yoga o kayak).

Espanol : Festi’quais Rencontrons-nous Activités offertes

Presentaciones deportivas gratuitas de 30 minutos ofrecidas por la ciudad de Tonneins. Disfrute de un almuerzo deportivo o relajante (yoga o kayak).

