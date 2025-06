Festi’Quilles Coupe de France à Espalion Espalion 15 juillet 2025 07:00

Aveyron

Festi’Quilles Coupe de France à Espalion Foirail Espalion Aveyron

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-15

2025-07-15

Le jeu des quilles de huit est un sport traditionnel Aveyronnais réunissant toutes les générations.

Le principe de ce jeu est simple faire tomber un maximum de quilles à l’aide d’une quille joueuse et d’une boule.

Vous voulez découvrir ce sport emblématique de l’Aveyron

Alors venez nombreux pour la finale le 15 Juillet 2025 à Espalion

Au programme :

· À partir de 16h, des instructeurs fédéraux vous initieront à la pratique des quilles de huit et des quilles au maillet (pas de réservation)

· À 19h compétition quart de finale coupe de France des Quilles de huit .

Foirail

Espalion 12500 Aveyron Occitanie

English :

Eight-pin bowling is a traditional Aveyron sport that brings together all generations.

German :

Das Spiel « Quilles de huit » ist ein traditioneller Sport aus dem Aveyron, der alle Generationen vereint.

Italiano :

Il bowling a otto birilli è uno sport tradizionale dell’Aveyron che riunisce tutte le generazioni.

Espanol :

Los bolos de ocho bolos son un deporte tradicional del Aveyron que reúne a todas las generaciones.

